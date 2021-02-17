Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео 

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16 февраля на Сицилии началось мощное извержение вулкана Этна на высоте около 3000 метров. Кратер выбросил на высоту более километра сильный столб дыма и пепла, который стало сдувать в южном направлении. Пепел начал оседать на расположенные к югу от вулкана деревни и поля. Очевидцы этого природного явления снимали видео и выкладывали все происходящее в социальные сети. В настоящее время извержение продолжается.

Предыдущее извержение Этны было в декабре 2018 года и сопровождалось землетрясением, разрушившим несколько домов в Катанье, тогда пострадали четыре человека.

Этна — действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании.