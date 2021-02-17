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Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео 

Вадим Дроздов 46 минут назад
16 февраля на Сицилии началось мощное извержение вулкана Этна на высоте около 3000 метров. Кратер выбросил на высоту более километра сильный столб дыма и пепла, который стало сдувать в южном направлении. Пепел начал оседать на расположенные к югу от вулкана деревни и поля. Очевидцы этого природного явления снимали видео и выкладывали все происходящее в социальные сети. В настоящее время извержение продолжается.
Предыдущее извержение Этны было в декабре 2018 года и сопровождалось землетрясением, разрушившим несколько домов в Катанье, тогда пострадали четыре человека.
Этна — действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании.
Происшествия , Видео
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