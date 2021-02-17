16 февраля стало известно, что ранее, 13 февраля, в Москве 11-летняя школьница с ножом напала на свою бабушку и нанесла ей 3 ножевых ранения. По словам пенсионерки, школьница зашла в комнату к бабушке и по-доброму сказала: «У меня для Вас сюрприз. Закройте глаза, пожалуйста». Когда пожилая женщина зажмурилась, внучка нанесла бабушке целых три удара кухонным ножом, которые пришлись в плечо и голову потерпевшей. Бабушка выжила и вызвала полицию. До этого подобных агрессивных действий со стороны школьницы близкие не замечали. Учится девочка на «четверки» и «пятерки» и на учете у детских инспекторов не значится, сообщает «МК».
Видео с места нападения школьницы на бабушку
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