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Москва

Появилось видео прощания с Юрием Власовым 

Вадим Дроздов 1 час назад
16 февраля в Москве прощались с олимпийским чеспионом по тяжелой атлетике Юрием Власовым. Церемония проходила в храме московской Боткинской больницы. Прошли гражданская панихида, отпевание и кремация. Прах Юрия Власова весной будет захоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами его родителей. На траурной церемонии собрались несколько десятков человек, в том числе родные и близкие покойного, а также его друзья и коллеги. Среди них — министр спорта России Олег Матыцин.
О смерти Власова сообщил представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев. Легендарный тяжелоатлет скоропостижно скончался 13 февраля на 85 году жизни. Год назад спортсмену сделали операцию, реабилитацию он прошел успешно.
Происшествия , Видео , Олег Матыцин , Юрий Власов
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