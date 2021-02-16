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Один человек погиб при пожаре в квартире многоэтажки на западе Москвы 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Человек погиб при пожаре в квартире в Москве
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома на западе Москвы, в результате погиб один человек. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По адресу: улица Беловежская, 75, произошло загорание квартиры. Жертвой пожара стал один человек", — сказал собеседник агентства.

В главке отметили, что информация о пожаре поступила в 22:09, загорелась квартира на седьмом этаже.
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Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в целях безопасности жильцы подъезда были частично эвакуированы. "В данный момент пожар потушен, его площадь составила 3 кв. м", — добавил он.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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