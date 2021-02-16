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В Петербурге мужчина откусил девушке кусочек уха 

News.ru 53 минуты назад
В Петербурге мужчина откусил девушке кусочек уха
Фото: depositphotos.com
Мужчина, представлявшийся «уполномоченным комитета по молодёжной политике Дагестана», откусил часть уха девушке в петербургской гостинице. Его задержали.
Отмечается, что 29-летний уроженец Дагестана, который последние 18 лет живёт с семьёй в Петербурге, забронировал номер в гостинице три дня назад. Накануне он приехал в отель с девушкой. Ночью он начал за ней бегать по всей гостинице. Догнал и откусил ей мочку уха. Девушке удалось вырваться и спрятаться в номере сына посла Армении, пишет «Фонтанка».

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого постояльца, который нанёс телесные повреждения своей знакомой, находившейся вместе с ним в номере, — сообщили в пресс-центре вневедомственной охраны.

От сотрудников Росгвардии мужчина попытался отделаться удостоверением «Уполномоченный комитета по молодёжной политике Дагестана в Калининском районе». Однако в администрации Калининского района такого уполномоченного не вспомнили, хотя отметили, что имеют давние связи с Дагестаном и даже имеют в побратимах Кайтагский район республики.
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Кроме того, прибывшая полиция обнаружила у мужчины пакет с подозрительным зелёным веществом.
Как писал NEWS.ru, силовики поймали жителя Дагестана, который подозревается в убийстве двух девушек. При задержании злоумышленник ранил одного из полицейских. Гражданки погибли 5 февраля 2021 года в квартире на проспекте Петра I в Махачкале. По версии следствия, покойные отказали мужчине в интиме. Тела 29-летней и 34-летней пострадавших с колото-резаными ранами обнаружили в ванной комнате. Силовики нашли в жилище кухонный нож с отпечатками пальцев. Кроме того, возможный преступник оставил следы на других предметах.
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Происшествия , Росгвардия , Фонтанка.Ру , Армения , Санкт-Петербург
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