Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Женщина упала под поезд на станции метро «Царицыно» 

ТАСС 25 минут назад
ЧП в метро Москвы: женщина упала под поезд
Фото: РИА Новости
Пассажирка упала под прибывающий поезд на станции метро "Царицыно" Замоскворецкой линии столичной подземки, в результате инцидента женщина выжила. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"На станции метро "Царицыно" женщина упала под прибывающий поезд. Благодаря оперативным действиям сотрудников метрополитена поезд был вовремя остановлен, пассажирку удалось спасти. Она передана медикам", — сказала собеседница агентства.

Полиция по данному факту проводит проверку.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
ТАСС: последние новости
Прокуратура просит СК дать оценку оскорблениям Навального на процессе по делу о клевете Прокуратура просит СК дать оценку оскорблениям Навального на процессе по делу о клевете В Якутии десятиклассник нанес травму учительнице В Якутии десятиклассник нанес травму учительнице В Екатеринбурге возбудили дело после избиения полицейского в самолете В Екатеринбурге возбудили дело после избиения полицейского в самолете
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
00:31
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
Происшествия
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
00:11
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
Происшествия
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
00:12
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
Новости Москвы Общество
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
01:35
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
Пожары Происшествия
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
00:27
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
Происшествия
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
01:58
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
Новости Москвы Политика
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
00:35
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение