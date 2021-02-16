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Москва

В Москве мужчину спасли после пяти клинических смертей за ночь 

Национальная Служба Новостей и ещё 3 59 минут назад
Москвич перенес пять клинических смертей за ночь
Фото: РИА Новости
Столичные медики спасли 47-летнего мужчину, перенесшего пять клинических смертей за одну ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале социального комплекса Москвы.
Житель столицы вызвал скорую помощь, почувствовав сильную боль в сердце. В момент приезда врачей у пациента случилась первая клиническая смерть. Ещё дважды сердце мужчины останавливалось по дороге в больницу, однако бригада скорой успешно реанимировала пациента.
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Сразу после госпитализации в ГКБ имени Виноградова житель столицы пережил четвёртую клиническую смерть.
В пятый раз сердце мужчины остановилось уже на операционном столе. Медики реанимировали его и успешно завершили операцию, открыв ответственную за кровоснабжение сердечную артерию и установив в неё специальный тент.
Сейчас житель столицы идёт на поправку.
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Происшествия , Москва
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