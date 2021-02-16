Москвич перенес пять клинических смертей за ночь

Столичные медики спасли 47-летнего мужчину, перенесшего пять клинических смертей за одну ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

Житель столицы вызвал скорую помощь, почувствовав сильную боль в сердце. В момент приезда врачей у пациента случилась первая клиническая смерть. Ещё дважды сердце мужчины останавливалось по дороге в больницу, однако бригада скорой успешно реанимировала пациента.

Сразу после госпитализации в ГКБ имени Виноградова житель столицы пережил четвёртую клиническую смерть.

В пятый раз сердце мужчины остановилось уже на операционном столе. Медики реанимировали его и успешно завершили операцию, открыв ответственную за кровоснабжение сердечную артерию и установив в неё специальный тент.

Сейчас житель столицы идёт на поправку.