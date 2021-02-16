Пьяная женщина устроила дебош в магазине Duty Free в Домодедово 

Нетрезвая женщина громила полки с алкоголем, разбив в общей сложности 35 бутылок. Ущерб от действий пассажирки оценили в 45 тысяч рублей.

Женщину задержали и направили на медицинское освидетельствование.

Ранее «Рамблер» писал о пассажире поезда Астрахань — Нижневартовск. Он попал в полицию за дебош в поезде, попытался сбежать от полиции и погиб под колесами машины. Дебошира высадили из поезда после того, как он напился и стал приставать к соседям. Полицейские повезли буйного пассажира на медосвидетельствование. По дороге нарушитель заявил, что его тошнит, и попросил остановиться. Выйдя из машины, мужчина пустился в бега через шоссе, однако был сбит насмерть первым же встречным автомобилем.