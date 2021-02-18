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В Амурской области с рельсов сошли 13 вагонов с углём 

RT на русском и ещё 2 13 минут назад
В Амурской области на территории Сковородинского района сошли с рельсов 13 вагонов грузового состава, гружёные углём. Пострадавших нет.
Об этом сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.

«Движение временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет», — заявили там.

К месту аварии направлены два аварийно-восстановительных поезда.
Из-за ЧП задержаны пассажирские поезда дальнего следования №7 (Владивосток — Омск) и №12 (Самара — Владивосток).
Также ожидаются задержки пассажирских поездов №326 сообщением Тында — Хабаровск и №1 сообщением Владивосток — Москва.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после схода с рельсов 26 полувагонов с каменным углём на Красноярской железной дороге.
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Происшествия , Амурская Область , Белгородская Область , Владивосток , Красноярский Край , Москва , Омск , Омская Область , Приморский Край , Самара , Самарская Область , Тында , Хабаровск , Хабаровский Край
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