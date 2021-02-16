Мужчина устроил стрельбу в центре Новокузнецка 

"Сегодня в дежурную часть УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение о неизвестном, который на проспекте Металлургов выстрелил в сторону местного жителя, после чего скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет… Следственно-оперативная группа полиции по горячим следам задержала злоумышленника, которым оказался 71-летний горожанин", — сказала Волк.