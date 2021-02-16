В Москве 14-летняя девочка выжила после падения с 14 этажа 

Москве 14-летняя девочка выжила после падения с 14 этажа, сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел на Братиславской улице в Марьине. Девочка приземлилась на машину, внутри которой находился водитель. Он успел поговорить с пострадавшей — после падения она находилась в сознании. Девочка сказала, что прыгнула сама. Сейчас ее везут в больницу.

Накануне, как писал «Рамблер», неизвестная девушка выпала из окна жилого дома на Новокосинской улице с высоты 16 этажа. Момент падения попал на видео. Девушка сидела в окне и болтала ногами. В какой-то момент она соскользнула с подоконника и упала. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Несколько часов врачи боролись за жизнь девушки, но спасти ее не смогли. Правоохранители устанавливают личность погибшей и обстоятельства происшествия. Документов у девушки при себе не было.