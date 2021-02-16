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На избившую своего ребенка-инвалида россиянку завели дело 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
На избившую своего ребенка-инвалида россиянку завели дело
Фото: РИА Новости
Следствие возбудило уголовное дело в отношении жительницы поселка Бор Красноярского края, избившую своего ребенка-инвалида, сообщается на сайте СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Видео происшествия опубликовано телеканалом РЕН ТВ.
Как предполагают следователи, 28-летняя россиянка неоднократно избивала и морила голодом своего полуторагодовалого ребенка. Кроме того, соседи подозреваемой рассказали, что женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками и ведут асоциальный образ жизни, а также заявили, что многократно сообщали об этом в полицию.
Дело возбуждено по факту истязания матерью несовершеннолетнего. На данный момент решается вопрос о задержании женщины, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Помимо этого, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за контроль находящихся в социально-опасной ситуации семей.
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Происшествия , РЕН ТВ , Красноярск , Красноярский Край , Республика Хакасия
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