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Студент убил одногруппника из-за девушки в Новосибирске 

Вечерняя Москва и ещё 4 39 минут назад
Студент убил одногруппника из-за девушки в Новосибирске
Фото: РИА Новости
Студент убил своего одногруппника в Новосибирске. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
Отмечается, что инцидент произошел 16 февраля. Студенты-одногруппники поссорились из-за девушки. В результате 22-летний студент достал кухонный нож и в присутствии очевидцев нанес потерпевшему множественные ранения в спину и другим частям тела. От полученных травм 26— летний мужчина скончался на месте происшествия.
Подозреваемого удалось задержать. В отношении студента возбудили уголовное дело. Следователи установили круг очевидцев убийства и осмотрели место происшествия.
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Происшествия , Москва , Новосибирск , Новосибирская Область
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