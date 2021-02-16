Студент убил одногруппника из-за девушки в Новосибирске 

Студент убил своего одногруппника в Новосибирске . Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Отмечается, что инцидент произошел 16 февраля. Студенты-одногруппники поссорились из-за девушки. В результате 22-летний студент достал кухонный нож и в присутствии очевидцев нанес потерпевшему множественные ранения в спину и другим частям тела. От полученных травм 26— летний мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемого удалось задержать. В отношении студента возбудили уголовное дело. Следователи установили круг очевидцев убийства и осмотрели место происшествия.