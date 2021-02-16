В Дагестане выявили еще один случай подмены «умершего ребенка» на куклу

Случай подмены несуществующего ребёнка на куклу жительницей Дагестана не был единичным. В 2014 году женщина так пыталась спасти свой брак.

Ранее, в феврале, житель Дагестана пожаловался, что в перинатальном центре Ставрополя ему подменили новорождённых детей на кукол, после чего он обратился в правоохранительные органы . Его супруга, Лаура Даудова, заявила, что дети умерли и ей выдали тела в саванах. Позже, после проведённой проверки, глава Ставрополья назвал историю о выдаче кукол вместо тел детей выдумкой. В этом призналась и сама женщина.

Отмечается, что в Дагестане произошёл как минимум ещё один подобный случай в 2014 году. Тогда жительница города Избербаш Диана Алиханова, пытаясь спасти свой брак, сообщила родственникам и мужу, что она ждёт ребёнка, сообщает KP.RU.

В течение девяти месяцев женщине удавалось с помощью подушек имитировать беременность. Ко времени родов она отправилась в Махачкалу, где якобы легла в роддом. Там, на лавочке, она встречалась с родственниками. Позже она объявила родным, что младенец умер при родах и предоставила куклу в саване.

На похоронах подмену раскрыли, женщина обвинила в случившемся врачей родильного отделения и написала заявление в Следственный комитет . Обман раскрылся очень быстро. В отношении Алихановой было заведено уголовное дело о даче ложных показаний. Она была оштрафована на 30 тысяч рублей.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru заявил о том, что в истории с выдачей кукол вместо тел детей, скорее всего, виновато психическое заболевание.