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Москва

Подростки избили мигрантов металлической битой в метро Москвы 

Артём Кульша 53 минуты назад
Подростки избили мигрантов металлической битой в метро Москвы
Фото: РИА НОВОСТИ
Несовершеннолетние жители Москвы напали на мигрантов в вагоне метро. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе столичного управления МВД рассказали, что вечером 7 февраля в вагоне между станциями «Речной вокзал» и «Водный стадион» двое 16-летних подростков напали на двоих мигрантов 30 и 31 года. Они избили их руками, ногами и металлической битой, распылили в их сторону содержимое перцового баллончика, вышли на станции и скрылись.
Потерпевшие были госпитализированы. В настоящее время их здоровью ничто не угрожает. Подозреваемые были задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Оба были помещены под домашний арест.
В первой половине февраля, как сообщал «Рамблер», во дворе одного из домов в Нижнем Тагиле Свердловской области несколько подростков, в том числе молодые люди, избили девушку руками и ногами по голове и телу.
В январе двое работников одного из гостиничных домов в городе Сатка Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения в ходе бытового конфликта до смерти избили коллегу. После этого они попытались скрыть следы преступления, сбросив тело мужчины в водоем гидротехнического сооружения.
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Происшествия , МВД
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