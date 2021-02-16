Неизвестный сообщил о минировании Останкинской башни 

Неизвестный человек сообщил о минировании Останкинской телебашни в Москве . Об этом сообщает «Интерфакс».

Осведомленный собеседник рассказал агентству, что в настоящее время к Останкинской башне следуют специалисты.

В марте, как сообщал «Рамблер», в России была зафиксирована волна ложных минирований пассажирских самолетов — под угрозой продолжения минирования авторы сообщений вымогали биткоины.

В мае в семь больниц в Москве, в которых лечили пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, поступили анонимные сообщения о якобы заложенных там взрывных устройствах. Все они оказались ложными. В октябре неизвестные заявили о минировании всех больницы в Москве.

Сегодня средства массовой информации сообщили, что в бытовке возле автомобильной заправочной станции на улице Адмирала Корнилова, 60, в поселении Сосенское в Новой Москве возникло возгорание, после чего огонь перекинулся на два топливных резервуара, в результате чего те взорвались. Сведений о пострадавших не поступало.