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Москва

Неизвестный сообщил о минировании Останкинской башни 

Артём Кульша 54 минуты назад
Неизвестный человек сообщил о минировании Останкинской телебашни в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Осведомленный собеседник рассказал агентству, что в настоящее время к Останкинской башне следуют специалисты.
В марте, как сообщал «Рамблер», в России была зафиксирована волна ложных минирований пассажирских самолетов — под угрозой продолжения минирования авторы сообщений вымогали биткоины.
В мае в семь больниц в Москве, в которых лечили пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, поступили анонимные сообщения о якобы заложенных там взрывных устройствах. Все они оказались ложными. В октябре неизвестные заявили о минировании всех больницы в Москве.
Пенсионер пригрозил взорвать квартиру родителей Зеленского
Сегодня средства массовой информации сообщили, что в бытовке возле автомобильной заправочной станции на улице Адмирала Корнилова, 60, в поселении Сосенское в Новой Москве возникло возгорание, после чего огонь перекинулся на два топливных резервуара, в результате чего те взорвались. Сведений о пострадавших не поступало.
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Происшествия , Видео
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