На основателя «Пятерочки» завели дело из-за 11 млн долларов

На основателя сети магазинов «Пятерочка» Андрея Рогачева завели уголовное дело. Его подозревают в вымогательстве 11 миллионов долларов, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, в 2015 году Рогачев и его партнер — некий предприниматель Горяйнов — создали компанию акционерным капиталом в 49 миллионов долларов. Рогачев владел 60 процентами, а Горяйнов — оставшимися 40. Вскоре, как считает следствие, Рогачев решил расширить свой пакет и стал вымогать у партнера еще 20 процентов из его доли, угрожая рассказать «куда следует» о якобы известных ему случаях нарушения закона Горяйновым. В случае отказа бизнесмен обещал забрать «вообще все», пишет Baza.