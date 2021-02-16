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На основателя «Пятерочки» завели дело из-за 11 миллионов долларов 

Lenta.ru 50 минут назад
На основателя «Пятерочки» завели дело из-за 11 млн долларов
Фото: ТАСС
На основателя сети магазинов «Пятерочка» Андрея Рогачева завели уголовное дело. Его подозревают в вымогательстве 11 миллионов долларов, сообщает Baza в своем Telegram-канале.
По данным издания, в 2015 году Рогачев и его партнер — некий предприниматель Горяйнов — создали компанию акционерным капиталом в 49 миллионов долларов. Рогачев владел 60 процентами, а Горяйнов — оставшимися 40. Вскоре, как считает следствие, Рогачев решил расширить свой пакет и стал вымогать у партнера еще 20 процентов из его доли, угрожая рассказать «куда следует» о якобы известных ему случаях нарушения закона Горяйновым. В случае отказа бизнесмен обещал забрать «вообще все», пишет Baza.
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