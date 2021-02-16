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Москва

Школьница со словами «у меня сюрприз» напала с ножом на прабабушку 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Школьница со словами «у меня сюрприз» напала с ножом на прабабушку
Фото: РИА Новости
В Москве 11-летняя девочка напала на прабабушку, нанеся ей три ножевых ранения. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел 13 февраля. Девочка зашла в комнату к своей прабабушке, пообещала ей «сюрприз» и попросила закрыть глаза.
После того, как пенсионерка закрыла глаза, правнучка достала нож и нанесла ей три удара в плечо и в голову. После чего ушла в свою комнату.
По факту произошедшего проводится проверка, отмечает телеканал.
«Рамблер» писал, что ранее в Кузбассе 38-летняя внучка убила в ходе ссоры топором свою 87-летнюю бабушку. Женщину признали вменяемой, она написала чистосердечное признание.
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