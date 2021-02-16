Школьница со словами «у меня сюрприз» напала с ножом на прабабушку 

Москве 11-летняя девочка напала на прабабушку, нанеся ей три ножевых ранения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел 13 февраля. Девочка зашла в комнату к своей прабабушке, пообещала ей «сюрприз» и попросила закрыть глаза.

После того, как пенсионерка закрыла глаза, правнучка достала нож и нанесла ей три удара в плечо и в голову. После чего ушла в свою комнату.

По факту произошедшего проводится проверка, отмечает телеканал.

«Рамблер» писал, что ранее в Кузбассе 38-летняя внучка убила в ходе ссоры топором свою 87-летнюю бабушку. Женщину признали вменяемой, она написала чистосердечное признание.