Контрактника обнаружили мертвым дома под Челябинском

«19-летний парень служил по контракту в танковом полку дислоцированной в Чебаркуле дивизии. Вечером 15 февраля его родители, с которыми он жил в одной квартире, пришли домой и увидели сына мертвым», — сказал собеседник Ura.ru.

По его словам, следователи считают, что молодой человек решил свести счеты с жизнью.

Инцидент прокомментировали в командовании Челябинского гарнизона. «Командование Челябинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту. Он был обнаружен во внеслужебное время родителям по месту проживания. Следов физического насилия не выявлено», — уточнили там.