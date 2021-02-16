Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома

Казахстане рабочие подняли корову на крышу многоэтажки. Инцидент произошел в Нур-Султане: строители затащили животное при помощи башенного крана на крышу здания для жертвоприношения. Снятое очевидцами видео показали несколько казахстанских телеканалов.

В пресс-службе полиции Нур-Султана заявили о том, что под данному факту проводится проверка. Все участники происшествия уже установлены.

Кроме того, начальник участка строящегося дома принес свои извинения, сообщив, что строители руководствовались благими намерениями — мясо после жертвоприношения было бы передано малоимущим.