Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома

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Москва

Поднявшие корову краном на крышу многоэтажки рабочие попали на видео 

Алевтина Жаркова 21 минуту назад
В Казахстане рабочие подняли корову на крышу многоэтажки. Инцидент произошел в Нур-Султане: строители затащили животное при помощи башенного крана на крышу здания для жертвоприношения. Снятое очевидцами видео показали несколько казахстанских телеканалов.
В пресс-службе полиции Нур-Султана заявили о том, что под данному факту проводится проверка. Все участники происшествия уже установлены.
Кроме того, начальник участка строящегося дома принес свои извинения, сообщив, что строители руководствовались благими намерениями — мясо после жертвоприношения было бы передано малоимущим.
Происшествия , Видео , В мире
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