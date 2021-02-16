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Москва

Суд в Москве отклонил иск Пригожина к журналисту Шевченко 

ТАСС 25 минут назад
Суд в Москве отклонил иск Пригожина к Шевченко
Фото: ТАСС
Савеловский суд Москвы оставил без удовлетворения иск бизнесмена Евгения Пригожина к журналисту Максиму Шевченко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину.

"16 февраля Савеловский районный суд Москвы отказал во взыскании морального вреда с Максима Шевченко по исковому заявлению о защите чести и достоинства. В ближайшее время юристы компании "Конкорд" дадут свою оценку решению суда", — сказали в компании, не уточнив, о каком именно иске идет речь.

Однако ранее в "Конкорде" сообщали об иске Пригожина из-за высказываний Шевченко о гибели в ЦАР журналистов из РФ Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, произошедшей в 2018 году.
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Происшествия , Орхан Джемаль , Кирилл Радченко , Евгений Пригожин , Александр Расторгуев , Максим Шевченко , Москва
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