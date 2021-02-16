Суд в Москве отклонил иск Пригожина к Шевченко

"16 февраля Савеловский районный суд Москвы отказал во взыскании морального вреда с Максима Шевченко по исковому заявлению о защите чести и достоинства. В ближайшее время юристы компании "Конкорд" дадут свою оценку решению суда", — сказали в компании, не уточнив, о каком именно иске идет речь.