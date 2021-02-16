Под Омском мужчина живьем закопал отца-алкоголика 

По версии следствия, трагедия произошла 13 февраля в деревне Озерки Исилькульского района. 80-летний пенсионер попросил у 54-летнего сына порцию алкоголя, но услышал отказ. Между родственниками завязался конфликт. В результате подозреваемый несколько раз ударил отца молотком по голове, от чего тот потерял сознание.

Мужчина решил, что пенсионер скончался, завернул тело родителя в одеяло, вынес во двор и закопал. Родственникам он сообщил, что отец скончался, и он его похоронил. Те обратились в полицию. Следователи, осмотрев место происшествия, нашли доказательства убийства: молоток, окровавленную палку.

«При проведении экспертизы выяснилось, что пенсионер скончался от общего переохлаждения организма», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Он уже признался в преступлении. В настоящее время решается вопрос о помещении его в СИЗО на время расследования.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Самарской области отец, укачивая плачущую трехмесячную дочь, не справился с раздражением, ударил ребенка утюгом по голове и вынес тело из квартиры. Выяснилось, что в этот момент 34-летний мужчина был нетрезв. Мать ребенка в это время находилась в другой комнате и готовила для дочери еду. Только наутро женщина обнаружила, что ее ребенок мертв. Однако в полицию она обращаться не стала. Её супруг положил тело девочки в пакет и вынес на улицу. Следователи отмечают, что семья — неблагополучная: женщина лишена родительских прав в отношении еще троих своих детей, а ее муж регулярно злоупотребляет спиртным