Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Под Омском мужчина живьем закопал отца-алкоголика 

Павел Тиунов 56 минут назад
Под Омском мужчина живьем закопал отца-алкоголика
Фото: РИА Новости
Житель Омской области признался в убийстве собственного отца, сообщает сайт регионального управления Следственного комитета РФ. Труп пожилого мужчины был найден во дворе дома, где он жил.
По версии следствия, трагедия произошла 13 февраля в деревне Озерки Исилькульского района. 80-летний пенсионер попросил у 54-летнего сына порцию алкоголя, но услышал отказ. Между родственниками завязался конфликт. В результате подозреваемый несколько раз ударил отца молотком по голове, от чего тот потерял сознание.
Мужчина решил, что пенсионер скончался, завернул тело родителя в одеяло, вынес во двор и закопал. Родственникам он сообщил, что отец скончался, и он его похоронил. Те обратились в полицию. Следователи, осмотрев место происшествия, нашли доказательства убийства: молоток, окровавленную палку.

«При проведении экспертизы выяснилось, что пенсионер скончался от общего переохлаждения организма», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Он уже признался в преступлении. В настоящее время решается вопрос о помещении его в СИЗО на время расследования.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Самарской области отец, укачивая плачущую трехмесячную дочь, не справился с раздражением, ударил ребенка утюгом по голове и вынес тело из квартиры. Выяснилось, что в этот момент 34-летний мужчина был нетрезв. Мать ребенка в это время находилась в другой комнате и готовила для дочери еду. Только наутро женщина обнаружила, что ее ребенок мертв. Однако в полицию она обращаться не стала. Её супруг положил тело девочки в пакет и вынес на улицу. Следователи отмечают, что семья — неблагополучная: женщина лишена родительских прав в отношении еще троих своих детей, а ее муж регулярно злоупотребляет спиртным
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Комментарии
Происшествия , СКР , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
00:56
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
Происшествия В мире
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
00:29
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
Происшествия
Чеченцы с кабардинцами устроили массовое побоище
01:23
Чеченцы с кабардинцами устроили массовое побоище
Происшествия
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Противников карантина разогнали вертолетом
02:33
Противников карантина разогнали вертолетом
В мире Европа
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
01:30
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
Происшествия
Железнодорожники на Украине разводят костры в кабине машиниста
01:28
Железнодорожники на Украине разводят костры в кабине машиниста
В мире Украина
В Новой Москве прогремели взрывы
00:17
В Новой Москве прогремели взрывы
Происшествия Новости Москвы
Видео с места покушения на командира в Горловке
02:40
Видео с места покушения на командира в Горловке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение