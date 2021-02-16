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Подполковник покончил с собой под Москвой 

Артём Кульша 1 час назад
Подполковник покончил с собой под Москвой
Фото: РИА Новости
В Московской области подполковник покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что некоторое время назад 39-летний подполковник совершил суицид в одном из кабинетов в здании Мытищинского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборов. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
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Вчера, как сообщал «Рамблер», в пансионате «Старшее поколение» на Дальней улице в поселке Красное в Новой Москве было обнаружено тело 74-летней постоялицы. Она покончила с собой.
В июне философ Лев Науменко совершил самоубийство. Сын ученого нашел его тело на лестничной клетке высотного дома на Кудринской площади, в котором тот владел четырехкомнатной квартирой. В самой квартире была найдена записка философа. В ней он объяснил суицид усталостью от проблем со здоровьем.
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Происшествия , МВД
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