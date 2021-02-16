Под Москвой мать уложила утонувшего сына спать 

В Московской области годовалый ребенок захлебнулся во время купания в ванне. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Вчера днем 26-летняя жительница Подольска, уроженка Киргизии, посадила двоих сыновей одного и двух лет в пластмассовый стул для купания, поместила его в наполовину наполненную водой ванну и отошла. Несколько минут спустя она вернулась и обнаружила, что стул завалился на бок, а младший ребенок находится в воде.
Женщина сочла, что сын уснул, вынула его из ванны и положила в кровать. Два часа спустя она заметила, что мальчик холодный, и вызвала бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть ребенка.
«Прокуратура установит причины и условия произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.