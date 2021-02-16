Под Москвой мать уложила утонувшего сына спать 

Вчера днем 26-летняя жительница Подольска, уроженка Киргизии, посадила двоих сыновей одного и двух лет в пластмассовый стул для купания, поместила его в наполовину наполненную водой ванну и отошла. Несколько минут спустя она вернулась и обнаружила, что стул завалился на бок, а младший ребенок находится в воде.

Женщина сочла, что сын уснул, вынула его из ванны и положила в кровать. Два часа спустя она заметила, что мальчик холодный, и вызвала бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть ребенка.