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Упавшая с 16 этажа девушка скончалась в больнице в Москве 

Павел Тиунов 43 минуты назад
Упавшая с 16 этажа девушка скончалась в больнице в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве девушка, госпитализированная после падения из окна многоэтажки, умерла в реанимации, сообщает Telegram-канал Mash. Видео трагедии попало на видео.
В ролике, который опубликовали журналисты, запечатлен многоэтажный дом, в одном из окон которого виден человеческий силуэт. Девушка сидела на подоконнике, свесив ноги в сторону улицы, в какой-то момент соскользнула и упала вниз. Момент приземления в видео вырезан.
В СМИ отметили, что инцидент произошел в доме №20 по Новокосинская. Девушка, которой на вид было 25 лет, упала на подъездный козырек. Очевидцы трагедии вызвали скорую помощь, медики госпитализировали пострадавшую. Документов при себе у нее обнаружено не было.
Несколько часов врачи боролись за жизнь девушки, но спасти ее не смогли. От тяжелейших травм она скончалась. Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сожительница профессионального бойца ММА Арсена Батырова выпала из окна после ссоры с возлюбленным. Трагедия произошла в ночь на 8 февраля в квартире на улице Муравская. Избранница Батырова по имени Виктория устроила празднование своего 39-летия. В разгар вечеринки у нее произошел конфликт с возлюбленным, в результате она ударила его кружкой по голове. Журналисты сообщают, что спортсмен попросил знакомого помочь. Впоследствии гости обнаружили Викторию мертвой под окнами квартиры.
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