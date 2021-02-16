Упавшая с 16 этажа девушка скончалась в больнице в Москве 

Москве девушка, госпитализированная после падения из окна многоэтажки, умерла в реанимации, сообщает Telegram-канал Mash. Видео трагедии попало на видео.

В ролике, который опубликовали журналисты, запечатлен многоэтажный дом, в одном из окон которого виден человеческий силуэт. Девушка сидела на подоконнике, свесив ноги в сторону улицы, в какой-то момент соскользнула и упала вниз. Момент приземления в видео вырезан.

В СМИ отметили, что инцидент произошел в доме №20 по Новокосинская. Девушка, которой на вид было 25 лет, упала на подъездный козырек. Очевидцы трагедии вызвали скорую помощь, медики госпитализировали пострадавшую. Документов при себе у нее обнаружено не было.

Несколько часов врачи боролись за жизнь девушки, но спасти ее не смогли. От тяжелейших травм она скончалась. Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сожительница профессионального бойца ММА Арсена Батырова выпала из окна после ссоры с возлюбленным. Трагедия произошла в ночь на 8 февраля в квартире на улице Муравская. Избранница Батырова по имени Виктория устроила празднование своего 39-летия. В разгар вечеринки у нее произошел конфликт с возлюбленным, в результате она ударила его кружкой по голове. Журналисты сообщают, что спортсмен попросил знакомого помочь. Впоследствии гости обнаружили Викторию мертвой под окнами квартиры.