Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом 

ТАСС 1 час назад
В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом
Фото: ТАСС
Взрыв резервуара с топливом с последующим горением на площади 50 кв. м произошел в Новой Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В Новой Москве в поселении Сосенское на улице Адмирала Корнилова, 60, загорелась бытовка, огонь перекинулся на резервуар с топливом, в результате чего произошел взрыв с последующим горением. Площадь возгорания составляет 50 кв. м", — сказал собеседник агентства.

"Наблюдается факельное горение, существует угроза перехода огня на рядом стоящее здание. Проезд по улице перекрыт", — добавил он.
Как сообщил источник, взорвался второй резервуар с топливом.
Эвакуация в радиусе 300 м проведена от места взрыва двух резервуаров.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
ТАСС: последние новости
Житель Бурятии отсудил 300 тыс. рублей компенсации после аварийной посадки Ан-24 Житель Бурятии отсудил 300 тыс. рублей компенсации после аварийной посадки Ан-24 Источник назвал причину суицида отца с ребенком в Москве Источник назвал причину суицида отца с ребенком в Москве Прокуратура просит СК дать оценку оскорблениям Навального на процессе по делу о клевете Прокуратура просит СК дать оценку оскорблениям Навального на процессе по делу о клевете
Происшествия , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Работу железнодорожников Украины в «средневековых» условиях сняли на видео
01:28
Работу железнодорожников Украины в «средневековых» условиях сняли на видео
В мире Украина
Противников карантина разогнали вертолетом
02:33
Противников карантина разогнали вертолетом
В мире Европа
В Крыму и Татарстане действовал «благотворительный фонд» ИГИЛ
01:30
В Крыму и Татарстане действовал «благотворительный фонд» ИГИЛ
Происшествия
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Видео с места покушения на командира в Горловке
02:40
Видео с места покушения на командира в Горловке
Происшествия
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
03:28
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
Шоу-бизнес
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
01:22
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
Происшествия
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
01:25
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
Общество
Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове
00:38
Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение