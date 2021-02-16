В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом 

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Взрыв резервуара с топливом с последующим горением на площади 50 кв. м произошел в Новой Москве . Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В Новой Москве в поселении Сосенское на улице Адмирала Корнилова, 60, загорелась бытовка, огонь перекинулся на резервуар с топливом, в результате чего произошел взрыв с последующим горением. Площадь возгорания составляет 50 кв. м", — сказал собеседник агентства.

"Наблюдается факельное горение, существует угроза перехода огня на рядом стоящее здание. Проезд по улице перекрыт", — добавил он.

Как сообщил источник, взорвался второй резервуар с топливом.

Эвакуация в радиусе 300 м проведена от места взрыва двух резервуаров.