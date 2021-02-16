В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом 

Взрыв резервуара с топливом с последующим горением на площади 50 кв. м произошел в Новой Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.
"В Новой Москве в поселении Сосенское на улице Адмирала Корнилова, 60, загорелась бытовка, огонь перекинулся на резервуар с топливом, в результате чего произошел взрыв с последующим горением. Площадь возгорания составляет 50 кв. м", — сказал собеседник агентства.
"Наблюдается факельное горение, существует угроза перехода огня на рядом стоящее здание. Проезд по улице перекрыт", — добавил он.
Как сообщил источник, взорвался второй резервуар с топливом.
Эвакуация в радиусе 300 м проведена от места взрыва двух резервуаров.