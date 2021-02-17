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Из банковского сейфа в центре Москвы украли более 23 млн рублей 

Газета.Ru и ещё 7 52 минуты назад
Из банковского сейфа в Москве украли 23 млн рублей
Фото: РИА Новости
В центре Москвы украли более 23 млн рублей из банковского сейфа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
О краже из банковского сейфа на Петровской бульваре полиции рассказала женщина 16 февраля. Правоохранители выяснили, что днем ранее неизвестные вскрыли сейфы в помещении банка. Они украли у трех человек более 5, 4 и 13 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 23 млн 690 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее стало известно о еще двух похожих ограблениях в столице. В одном из банков в центре Москве похитили валюту и ювелирные украшения на общую сумму в 162 млн рублей, а на северо-востоке столицы пропали 56 млн рублей из ячеек, арендуемых банковскими сотрудниками.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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