Из банковского сейфа в Москве украли 23 млн рублей

В центре Москвы украли более 23 млн рублей из банковского сейфа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД

О краже из банковского сейфа на Петровской бульваре полиции рассказала женщина 16 февраля. Правоохранители выяснили, что днем ранее неизвестные вскрыли сейфы в помещении банка. Они украли у трех человек более 5, 4 и 13 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 23 млн 690 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее стало известно о еще двух похожих ограблениях в столице. В одном из банков в центре Москве похитили валюту и ювелирные украшения на общую сумму в 162 млн рублей, а на северо-востоке столицы пропали 56 млн рублей из ячеек, арендуемых банковскими сотрудниками.