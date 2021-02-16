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В Иркутске пресекли деятельность крупного подпольного казино 

ТАСС 1 час назад
В Иркутске пресекли деятельность крупного подпольного казино
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Сотрудники правоохранительных органов в Иркутске пресекли деятельность крупного подпольного казино, которое располагалось в центре города в цокольном этаже жилого дома, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления СК России. Возбуждено уголовное дело, по которому проходят 19 человек — от организаторов до кассира.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные организованной группой"). В ходе проведения масштабной спецоперации, в которой приняли участие более 200 сотрудников правоохранительных органов, была пересечена деятельность крупного игорного заведения, расположенного в цокольном этаже многоквартирного жилого дома на улице Красногвардейская в Иркутске", — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, организаторы нелегального бизнеса соблюдали меры конспирации. Попасть в казино посетители могли только по приглашению. "Во время спецоперации по задержанию подозреваемых один из фигурантов попытался скрыться, однако далеко убежать ему не удалось", — сообщила пресс-служба главка.
Задержаны пять основных фигурантов уголовного дела: три организатора, управляющий и контролер казино. Четверо из них заключены под стражу, один отправлен под домашний арест. В отношении еще 14 подозреваемых — крупье, администраторов, контролеров, кассира — избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Проведены обыски по 30 адресам. Изъяты четыре покерных стола, один игральный стол с рулеткой, 54 игровых автомата с купюроприемниками, игральные фишки и карты, компьютерная техника, сотовые телефоны, флеш-накопители, документация, подтверждающая осуществление преступной деятельности, а также деньги в сумме около 450 тыс. рублей.
По месту проживания 30-летнего организатора незаконного бизнеса изъят пистолет "ПМ", а также банковские карты, на которые могли переводиться вырученные средства.
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Происшествия , СКР , МВД , Иркутск , Иркутская Область
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