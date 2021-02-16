В Иркутске пресекли деятельность крупного подпольного казино 

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные организованной группой"). В ходе проведения масштабной спецоперации, в которой приняли участие более 200 сотрудников правоохранительных органов, была пересечена деятельность крупного игорного заведения, расположенного в цокольном этаже многоквартирного жилого дома на улице Красногвардейская в Иркутске", — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, организаторы нелегального бизнеса соблюдали меры конспирации. Попасть в казино посетители могли только по приглашению. "Во время спецоперации по задержанию подозреваемых один из фигурантов попытался скрыться, однако далеко убежать ему не удалось", — сообщила пресс-служба главка.

Задержаны пять основных фигурантов уголовного дела: три организатора, управляющий и контролер казино. Четверо из них заключены под стражу, один отправлен под домашний арест. В отношении еще 14 подозреваемых — крупье, администраторов, контролеров, кассира — избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проведены обыски по 30 адресам. Изъяты четыре покерных стола, один игральный стол с рулеткой, 54 игровых автомата с купюроприемниками, игральные фишки и карты, компьютерная техника, сотовые телефоны, флеш-накопители, документация, подтверждающая осуществление преступной деятельности, а также деньги в сумме около 450 тыс. рублей.

По месту проживания 30-летнего организатора незаконного бизнеса изъят пистолет "ПМ", а также банковские карты, на которые могли переводиться вырученные средства.