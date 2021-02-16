Мужчина пригрозил «ликвидировать» реку Яузу в Москве

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В столичную полицию поступило сообщение с угрозами о ликвидации нескольких объектов в городе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что в правоохранительные органы обратился мужчина. Он сообщил, что намерен «ликвидировать несколько объектов по Москве», в число которых входит река Яуза в месте, где она встречается с Москвой-рекой.

Звонивший назвал себя оператором мобильных передвижных средств сетевой безопасности. Добавляется, что по факту происшествия организована проверка.