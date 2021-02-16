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Умер придумавший сальсу музыкант Джонни Пачеко 

Газета.Ru 2 часа назад
Умер придумавший сальсу музыкант Джонни Пачеко
Фото: Wilfredo Lee/AP
Придумавший сальсу доминиканский музыкант и композитор Джонни Пачеко умер в возрасте 85 лет, сообщает El País.
Смерть подтвердили родственники Пачеко. По их словам, 14 февраля музыкант был госпитализирован с пневмонией, а 15 февраля скончался.
Джонни Пачеко (Джон Азария Пачеко Кинипин) родился в 1935 году в Доминиканской Республике, в 11 лет вместе с родителями переехал в США.

«Сальса — это мой образ жизни и мое существование. Это то, что я чувствую внутри, когда встаю каждое утро. Сальсу не просто слушаю. Вы должны танцевать, потому что этот танец воскрешает мертвых», — говорил он в 1988 году.

В Нью-Йорке музыкант создал звукозаписывающий лейбл Fania Records. «У черных был лейбл Motown, у белых — своя музыка, и мы придумали новый звук для латинской музыки», — рассказывал музыкант в интервью 2006 года.
Пачеко девять раз номинировался на премию «Грэмми», был удостоен почетной награды латинской «Грэмми».
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Происшествия , Доминикана , Нью-Йорк , США
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