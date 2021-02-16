Школьница получила травмы после падения снега с крыши в Москве

Прокуратура Москвы начала проверку после получения 16-летней школьницей травм от упавшего с крыши снега, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 15 февраля на улице 7-я Парковая 16-летняя девочка получила телесные повреждения в результате схода снега с крыши жилого дома. Несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проверку проводит Измайловская межрайонная прокуратура. Прокуроры должны выяснить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества многоквартирного дома, проведения работ по очистке кровель от снега и наледи, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.