Спасатели эвакуировали 50 человек из горящего в Москве офиса 

В подвале офисного здания в Москве возник пожар.

Осведомленный собеседник рассказал изданию, что возгорание неизвестной пока площади возникло в подвале офисного здания на Марксистской улице в центре города. В настоящее время из помещения валит черный дым. После возникновения пожара из офиса были эвакуированы 50 человек. Других подробностей произошедшего «360» не приводит.

В первой половине февраля, как сообщал «Рамблер», пожар возник на третьем этаже одного из бизнес-центров на Ленинградском проспекте в Москве, в котором среди прочих организаций располагается Научно-исследовательский кинофотоинститут.

В конце января на улице Наметкина в Москве во время движения загорелся пассажирский автобус маршрута т72. Водитель остановил транспортное средство и вывел пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

В ноябре на улице Газопровод, 4а, на юге Москвы загорелся ангар, в котором находилось примерно 650 50-литровых газовых баллонов. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Здание было полностью разрушено из-за взрывов баллонов. В результате пожара никто не пострадал.