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Россиянин годами истязал 3-летнего пасынка и угрожал его убить 

Артём Кульша 42 минуты назад
Россиянин годами истязал 3-летнего пасынка и угрожал его убить
Фото: РИА Новости
Житель Ленинградской области был задержан по подозрению в истязании пасынка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, с 2017 года 31-летний безработный житель города Волосова избивал трехлетнего пасынка, унижал его честь и достоинство и угрожал убить. Вчера мужчина был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело. Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
В октябре средства массовой информации распространили видеозапись, на которой сотрудник пресс-службы партии ЛДПР Виктор Козин шлепает своего четырехлетнего сына, лежащего под сиденьем в вагоне метро Москвы. Следственный комитет инициировал проведение проверки по данному факту.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», во дворе одного из домов в Нижнем Тагиле Свердловской области несколько подростков, в том числе молодые люди, избили девушку руками и ногами по голове и телу.
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Комментарии 1
Происшествия , Виктор Козин , ЛДПР , СКР
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