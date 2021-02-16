Россиянин годами истязал 3-летнего пасынка и угрожал его убить 

Житель Ленинградской области был задержан по подозрению в истязании пасынка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, с 2017 года 31-летний безработный житель города Волосова избивал трехлетнего пасынка, унижал его честь и достоинство и угрожал убить. Вчера мужчина был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело. Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», во дворе одного из домов в Нижнем Тагиле Свердловской области несколько подростков, в том числе молодые люди, избили девушку руками и ногами по голове и телу.