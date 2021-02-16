Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке

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Опубликовано видео наезда водителя на женщину с коляской в Новосибирске 

Алевтина Жаркова 44 минуты назад
В Новосибирске водитель совершил наезд на женщину с коляской за то, что та сделала ему замечание. Инцидент произошел во дворе дома на улице Чистякова и попал в объектив камеры наружного наблюдения. Видео публикует Telegram-канал Life SHOT.
Местная жительница вышла погулять с маленьким ребенком и заметила, что во дворе неправильно паркуется иномарка. Она не преминула сообщить об этом водителю транспортного средства. Но мужчина тут же отреагировал на замечание — он развернулся и поехал прямо на свою «обидчицу» с детской коляской, сбив ее с ног. После чего скрылся с места происшествия.
К счастью, ребенок не пострадал, но у женщины сломана нога.
Происшествия , Видео
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