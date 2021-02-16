"ФСБ РФ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации "Исламское государство"*, — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные с 2015 по 2019 года в интернете под видом благотворительности собирали деньги для перевода за рубеж на нужды боевиков. У них изъяты средства связи, компьютерная техника, носители информации.