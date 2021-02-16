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Автозак приехал в суд, где продолжится рассмотрение дела Навального 

РИА Новости 17 минут назад
Навального доставили в суд для рассмотрения дела о клевете
Фото: РИА Новости
Автозак из СИЗО "Матросская тишина" в сопровождении двух машин ДПС приехал в Бабушкинский суд Москвы, где во вторник продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передают корреспонденты РИА Новости.
Три автозака выехали из СИЗО "Матросская тишина" за три часа до начала заседания в Бабушкинском суде Москвы в выездном формате. Один из них, с госномером 2481, в сопровождении двух машин ДПС уже заехал на территорию суда. В нем, предположительно, находился Навальный.
С раннего утра у суда находятся сотрудники полиции, каких-либо акций в поддержку обвиняемого около здания не замечено.
Уголовное дело в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
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Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. Виновным он себя не признает. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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Происшествия , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , Владимир Путин , Бундестаг , ГИБДД , ФСИН , РИА Новости
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