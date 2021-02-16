Навального доставили в суд для рассмотрения дела о клевете

Три автозака выехали из СИЗО "Матросская тишина" за три часа до начала заседания в Бабушкинском суде Москвы в выездном формате. Один из них, с госномером 2481, в сопровождении двух машин ДПС уже заехал на территорию суда. В нем, предположительно, находился Навальный.

С раннего утра у суда находятся сотрудники полиции, каких-либо акций в поддержку обвиняемого около здания не замечено.

Уголовное дело в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.