Навального доставили в суд для рассмотрения дела о клевете

Автозак из СИЗО "Матросская тишина" в сопровождении двух машин ДПС приехал в Бабушкинский суд Москвы, где во вторник продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передают корреспонденты РИА Новости.
Три автозака выехали из СИЗО "Матросская тишина" за три часа до начала заседания в Бабушкинском суде Москвы в выездном формате. Один из них, с госномером 2481, в сопровождении двух машин ДПС уже заехал на территорию суда. В нем, предположительно, находился Навальный.
С раннего утра у суда находятся сотрудники полиции, каких-либо акций в поддержку обвиняемого около здания не замечено.
Уголовное дело в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. Виновным он себя не признает. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.