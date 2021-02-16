Сын заживо похоронил отца в Омской области

"Решив, что отец скончался, (сын) завернул (отца) в одеяло, вынес в огород и закопал. После этого подозреваемый сообщил родственникам, что отец скончался и он его похоронил. Обеспокоенные родственники вызвали сотрудников полиции", — говорится в сообщении на сайте СУСК по Омской области.