Сын заживо похоронил отца в Омской области

Житель Исилькульского района Омской области задержан по подозрению в убийстве 80-летнего отца, которого он ударил молотком по голове, а затем похоронил в огороде, когда тот ещё был жив, сообщается на сайте СУСК по Омской области.
По версии следствия, в субботу 13 февраля в деревне Озерка Исилькульского района Омской области 80-летний отец попросил у сына выпить спиртного, но в ответ услышал отказ. Отец и сын поссорились, в ходе ссоры сын несколько раз ударил отца молотком по голове.
"Решив, что отец скончался, (сын) завернул (отца) в одеяло, вынес в огород и закопал. После этого подозреваемый сообщил родственникам, что отец скончался и он его похоронил. Обеспокоенные родственники вызвали сотрудников полиции", — говорится в сообщении на сайте СУСК по Омской области.
Захороненное тело пенсионера нашли родственники возле частного дома. На месте происшествия следователи обнаружили молоток, деревянную палку со следами крови. Судмедэксперты выяснили, что 80-летний мужчина скончался от общего переохлаждения организма, добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело, 54-летний сын погибшего задержан и дал признательные показания, Следственный комитет собирается заключить его под стражу.