Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Омской области сын заживо похоронил отца 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Сын заживо похоронил отца в Омской области
Фото: РИА Новости
Житель Исилькульского района Омской области задержан по подозрению в убийстве 80-летнего отца, которого он ударил молотком по голове, а затем похоронил в огороде, когда тот ещё был жив, сообщается на сайте СУСК по Омской области.
По версии следствия, в субботу 13 февраля в деревне Озерка Исилькульского района Омской области 80-летний отец попросил у сына выпить спиртного, но в ответ услышал отказ. Отец и сын поссорились, в ходе ссоры сын несколько раз ударил отца молотком по голове.

"Решив, что отец скончался, (сын) завернул (отца) в одеяло, вынес в огород и закопал. После этого подозреваемый сообщил родственникам, что отец скончался и он его похоронил. Обеспокоенные родственники вызвали сотрудников полиции", — говорится в сообщении на сайте СУСК по Омской области.

Захороненное тело пенсионера нашли родственники возле частного дома. На месте происшествия следователи обнаружили молоток, деревянную палку со следами крови. Судмедэксперты выяснили, что 80-летний мужчина скончался от общего переохлаждения организма, добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело, 54-летний сын погибшего задержан и дал признательные показания, Следственный комитет собирается заключить его под стражу.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Последние новости
В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" В Австрии рассказали о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V" В Японии выбросят часть вакцины против COVID-19 В Японии выбросят часть вакцины против COVID-19 "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии
Происшествия , СКР , Омск , Омская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
00:56
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
Происшествия В мире
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
00:29
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
Происшествия
Чеченцы с кабардинцами устроили массовое побоище
01:23
Чеченцы с кабардинцами устроили массовое побоище
Происшествия
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Противников карантина разогнали вертолетом
02:33
Противников карантина разогнали вертолетом
В мире Европа
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
01:30
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
Происшествия
Железнодорожники на Украине разводят костры в кабине машиниста
01:28
Железнодорожники на Украине разводят костры в кабине машиниста
В мире Украина
В Новой Москве прогремели взрывы
00:17
В Новой Москве прогремели взрывы
Происшествия Новости Москвы
Видео с места покушения на командира в Горловке
02:40
Видео с места покушения на командира в Горловке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение