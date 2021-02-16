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Видео с места покушения на командира в Горловке 

Вадим Дроздов 30 минут назад
15 февраля в Горловке было совершено покушение на жизнь полевого командира батальона Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. Злоумышленники использовали взрывное устройство, которое разместили под машиной жертвы. Мужчина выжил, сейчас он находится в больнице с осколочными ранениями.
«Около 8:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир первого батальона. Можно сказать, что это теракт», — сообщили донецкому агентству в управлении Народной милиции ДНР.
«Пострадавший военнослужащий госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР — террористический акт. Ведутся следственные действия», — сообщило Министерство государственной безопасности ДНР.
Происшествия , Видео
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