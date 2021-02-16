Видео с места покушения на командира в Горловке 

15 февраля в Горловке было совершено покушение на жизнь полевого командира батальона Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. Злоумышленники использовали взрывное устройство, которое разместили под машиной жертвы. Мужчина выжил, сейчас он находится в больнице с осколочными ранениями.

«Около 8:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир первого батальона. Можно сказать, что это теракт», — сообщили донецкому агентству в управлении Народной милиции ДНР.

«Пострадавший военнослужащий госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР — террористический акт. Ведутся следственные действия», — сообщило Министерство государственной безопасности ДНР.