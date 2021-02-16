Видео новой смерти после прививки от коронавируса 

15 февраля на греческом острове Крит в университетской больнице города Ираклион мужчина скончался через 8 минут после прививки от коронавируса. В Греции для вакцинации населения сейчас используется вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BionTech.

Для определения точных причин смерти специалисты проведут срочную судебно-медицинскую экспертизу.

Врачи отметили, что, когда пожилой мужчина поступил в больницу, они изучили его анамнез и не нашли никаких противопоказаний для вакцинации. Пожилой человек сидел в приемной после прививки и внезапно упал. Врачи прибежали сразу и помогли, но, прежде чем его перевели в реанимацию, он умер.