Взрыв газопровода в Луганске сняли на видео 

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Вечером 15 февраля в Луганске На газораспределительном узле в районе Малая Вергунка произошел взрыв с последующим возгоранием.

«Произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице 2-я Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров», — уточняется в сообщении МЧС Луганской народной республики.

Никто не пострадал. Огонь удалось потушить, пожар ликвидировали без отключения потребителей от системы подачи газа. На объекте произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием. Высота пламени достигала 20 метров.

На месте происшествия находится министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Евгений Кацавалов.