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В Екатеринбурге возбудили дело после избиения полицейского в самолете 

ТАСС 1 час назад
Россиянин избил полицейского в самолете
Фото: ТАСС
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который, пребывая в нетрезвом виде, избил сотрудника транспортной полиции в самолете в екатеринбургском аэропорту "Кольцово". Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении жителя Свердловской области, который в самолете применил насилие в отношении сотрудника транспортной полиции. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти")", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел 6 февраля по прибытии самолета сообщением Москва — Екатеринбург в аэропорт "Кольцово". 43-летний мужчина, находясь на борту в состоянии алкогольного опьянения, отказался покидать салон, а в ответ на требования сотрудников транспортной полиции ударил одного из правоохранителей по лицу.
Следователями уже допрошены сотрудники транспортной полиции, представитель авиакомпании, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения наличия и тяжести телесных повреждений.
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Происшествия , Криминал , Аэропорт Кольцово , СКР , Екатеринбург , Москва , Свердловская Область
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