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Приговор виновнику аварии в Уфе сняли на видео 

Вадим Дроздов 18 минут назад
15 февраля Кировский районный суд Уфы вынес приговор Эдуарду Гайнанову — виновнику массового ДТП, жертвами которого стали три человека. Мужчину приговорили к 13 годам колонии. Также суд взыскал с Эдуарда Гайнанова компенсацию морального вреда в размере 3,5 миллиона рублей. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение (ст. 264.1) и в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).
Происшествия , Видео
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