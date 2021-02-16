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Взрыв произошёл в Луганске 

News.ru 25 минут назад
Взрыв произошел в Луганске
Фото: РОДИОН_МИРОШНИК / Telegram
В историческом районе Луганска — Вергунке — произошёл мощный взрыв. Предположительно, его причиной стал газ высокого давления, сообщил представитель ЛНР Родион Мирошник.
Об этом сообщило РИА Новости. Сейчас на газораспределительном узле пожар.

Пока не понятно, но в Луганске сейчас что-то рвануло и горит, на фоне сегодняшних новостей о Горловке это не кажется какой-то случайностью, — пишут очевидцы в социальных сетях.

«По всем признакам газ высокого давления», — добавил представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник.

На месте уже работают пожарные и силовики. Газовая служба перекрывает подачу газа в повреждённый трубопровод. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Ранее NEWS.ru писал, что на одного из командиров Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики утром 15 февраля было совершено покушение. В Горловке при помощи взрывного устройства был подорван личный автомобиль силовика.
А до этого министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев не может выполнять Минские соглашения в том формате, в котором они прописаны на текущий день.
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Происшествия , В мире , Родион Мирошник , Алексей Резников , Горловка , Луганск
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