Адвокат Пола Уилана заявил о возможности его обмена 

Осужденного за шпионаж Пола Уилана могут обменять на российского программиста, рассказал РИА Новости во вторник адвокат американца Владимир Жеребенков, не уточняя имя россиянина.
"Спецслужбы ведут переговоры об отмене Пола Уилана, сейчас уже звучат другие фамилии, это не [летчик Константин] Ярошенко и [бизнесмен Виктор] Бут, а кто-то из программистов", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что американские спецслужбы могут начинать подобные переговоры, только если есть распоряжение от президента: "Полагаю, что какая-то команда была от [Джо] Байдена".
Защита и ранее неоднократно сообщала о переговорах по этому вопросу, последний раз — в середине декабря, еще до вступления Байдена на пост президента Штатов.
Тогда в СМИ появились сообщения о том, что обмен состоится в ближайшие месяцы. Однако в МИД России корреспонденту РИА Новости заявляли, что никаких предложений на данный счет Россия от США не получала.
При этом там замечали, что вопрос о возвращении в Россию осужденных в Штатах россиян "неоднократно ставился в ходе контактов с американцами по линии МИД России".
Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в уходящем году. И одновременно — одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.
Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября был этапирован из СИЗО.