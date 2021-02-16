Адвокат Пола Уилана заявил о возможности его обмена 

Осужденного за шпионаж Пола Уилана могут обменять на российского программиста, рассказал РИА Новости во вторник адвокат американца Владимир Жеребенков , не уточняя имя россиянина.

"Спецслужбы ведут переговоры об отмене Пола Уилана, сейчас уже звучат другие фамилии, это не [летчик Константин] Ярошенко и [бизнесмен Виктор] Бут, а кто-то из программистов", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что американские спецслужбы могут начинать подобные переговоры, только если есть распоряжение от президента: "Полагаю, что какая-то команда была от [Джо] Байдена".

Защита и ранее неоднократно сообщала о переговорах по этому вопросу, последний раз — в середине декабря, еще до вступления Байдена на пост президента Штатов.

Тогда в СМИ появились сообщения о том, что обмен состоится в ближайшие месяцы. Однако в МИД России корреспонденту РИА Новости заявляли, что никаких предложений на данный счет Россия от США не получала.

При этом там замечали, что вопрос о возвращении в Россию осужденных в Штатах россиян "неоднократно ставился в ходе контактов с американцами по линии МИД России".

Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в уходящем году. И одновременно — одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.

Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.

Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад . Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.