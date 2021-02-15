В Черногории задержали россиянина по запросу из Москвы

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Его подозревают в том, что в качестве члена организованной группы в 2013 и 2014 годах он нанес ущерб государственному бюджету Российской Федерации примерно на 767 000 евро из-за фиктивных налоговых деклараций и незаконного возврата НДС, сообщили в Управлении полиции Черногории.

Сотрудники уголовной полиции Будвы в сотрудничестве и координации с сотрудниками сектора уголовной полиции департамента международного оперативного сотрудничества полиции провели целенаправленную поисковую операцию в Петроваце, нашли и арестовали разыскиваемого.

Суд в Подгорице будет решать вопрос об экстадиции.