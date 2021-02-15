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Приговоренный к тюрьме за твиты рэпер забаррикадировался в университете 

Lenta.ru 1 час назад
Рэпер Пабло Хасель забаррикадировался в университете
Фото: @pablohaseloficial
Испанский рэпер Пабло Хасель, приговоренный Верховным судом страны к девяти месяцам тюремного заключения за серию твитов, забаррикадировался в Государственном университете Лериды, чтобы избежать ареста. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает телеканал France 24.
Хип-хоп-исполнитель был осужден за серию твитов, в которых раскритиковал испанскую монархию и обвинял полицию в пытках и убийстве демонстрантов и мигрантов. Его признали виновным в оправдании терроризма и клевете на власти. Хаселя обязали самостоятельно сдаться правоохранительным органам для исполнения наказания.

«Я заперт внутри университета Лериды с довольно большой группой поддержки, так что им придется вломиться сюда, если они хотят арестовать меня и посадить в тюрьму», — заявил Хасель.

Рэпер подчеркнул, что не собирается самостоятельно «стучать в двери тюрьмы». «Им придется прийти и похитить меня», — добавил он.
Представительница университета подтвердила, что Хасель находился на территории центрального городского кампуса с группой из 20 сторонников. Она отметила, что ситуация остается спокойной, полиция не вмешивалась в происходящее.
Отмечается также, что сотни деятелей искусства подписали петицию с требованием освободить Хаселя. Среди них оказались режиссер Педро Альмодовар, голливудский актер Хавьер Бардем и музыкант Жуан Мануэль Серрат.
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Происшествия , Хавьер Бардем , Педро Альмодовар , МВД
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