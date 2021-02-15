Рэпер Пабло Хасель забаррикадировался в университете

Испанский рэпер Пабло Хасель, приговоренный Верховным судом страны к девяти месяцам тюремного заключения за серию твитов, забаррикадировался в Государственном университете Лериды, чтобы избежать ареста. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает телеканал France 24.

Хип-хоп-исполнитель был осужден за серию твитов, в которых раскритиковал испанскую монархию и обвинял полицию в пытках и убийстве демонстрантов и мигрантов. Его признали виновным в оправдании терроризма и клевете на власти. Хаселя обязали самостоятельно сдаться правоохранительным органам для исполнения наказания.

«Я заперт внутри университета Лериды с довольно большой группой поддержки, так что им придется вломиться сюда, если они хотят арестовать меня и посадить в тюрьму», — заявил Хасель.

Рэпер подчеркнул, что не собирается самостоятельно «стучать в двери тюрьмы». «Им придется прийти и похитить меня», — добавил он.

Представительница университета подтвердила, что Хасель находился на территории центрального городского кампуса с группой из 20 сторонников. Она отметила, что ситуация остается спокойной, полиция не вмешивалась в происходящее.