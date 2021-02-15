Россиянин прострелил голову экс-супруге в торговом центре

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Как сообщили в областном СУ СКР, днем 15 февраля подозреваемый нагрянул в один из офисов и встретил свою бывшую жену. Злоумышленник выхватил пистолет и выстрелил женщине прямо в голову.

От полученного ранения жертва скончалась прямо в офисе.

«На место происшествия незамедлительно выехал руководитель и следователь следственного отдела по городу Новомосковск следственного управления СК России по Тульской области, сотрудники отдела криминалистики», — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место убийства, была назначена судмедэкспертиза, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого.