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Москва

Москвичке грозит десять лет за хищение исторического документа из архива 

РИА Новости и ещё 1 13 минут назад
Москвичку могут посадить на 10 лет за хищение документа из архива
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы 18 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении москвички Екатерины Седовой, которую обвиняют в хищении при помощи туфли исторического документа из государственного архива.

"Дело поступило в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, судебное заседание назначено на 18 февраля, на 10.00", — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, 62-летняя женщина в начале ноября 2020 года, находясь в помещении читального зала Российского государственного военно-исторического архива, похитила документ — "Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П. М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф. А. Панова". На документе значилась дата — 3 марта 1857 года.
Седова вытащила данный лист из архивного дела, которое вернула сотруднику учреждения, и положила себе в блокнот, а позднее, перед выходом из здания, спрятала ценность в туфле. Именно там позднее его обнаружили сотрудники полиции. Согласно судебному экспертному заключению, стоимость похищенного листа составляет 50 тысяч рублей, он также признан предметом, имеющим особую ценность.
По статье "Хищение предметов и документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность" (часть 1 статьи 164 УК РФ) женщине грозит наказание до 10 лет колонии.
Последний раз по вышеуказанной статье в Москве судили Дениса Чуприкова — в начале 2019 года он украл картину "Ай-Петри. Крым" знаменитого пейзажиста Архипа Куинджи. В том же году мужчину приговорили к трём годам колонии строгого режима, хотя ему грозило наказание в виде лишения свободы вплоть до 15 лет. Это связано с тем, что в результате хищения картина была повреждена.
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Происшествия , Архип Куинджи , ФСИН , Москва
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