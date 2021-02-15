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Дисциплинарное дело возбудили в отношении экс-адвоката Ефремова Андрея Алёшкина 

ТАСС и ещё 3 12 минут назад
На экс-адвоката Ефремова Алёшкина завели дело
Фото: ТАСС
Адвокатская палата Санкт-Петербурга возбудила дисциплинарное производство в отношении Андрея Алёшкина — бывшего адвоката осужденного актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщил источник в адвокатских кругах.

"В отношении адвоката Андрея Алёшкина возбуждено дисциплинарное производство, оно будет рассмотрено квалификационной комиссией адвокатской палаты Санкт-Петербурга 25 февраля", — сказал собеседник агентства.

Алёшкин стал третьим адвокатом, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело. Александр Добровинский и Эльман Пашаев ранее лишились адвокатского статуса.
Ранее Ефремов подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату, в которых он обвинил Алёшкина в самопиаре и нарушении договоренностей о "тишине в СМИ". Актер считает, что адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации и действовал против его интересов, а не с целью его защиты. Также Ефремов написал в жалобе, что Алёшкин, которого без согласия актера нанял Никита Джигурда, убедил его, что будет заниматься только вопросом помилования. При этом на участие в кассационной инстанции актер его не уполномочивал, а договор подписал, не читая. В этой связи Ефремов считает, что договор заключен обманным путем, отзывает свою подпись под ним и просит считать его недействительным.
В свою очередь Алёшкин сообщал ТАСС, что все комментарии журналистам были согласованы с Ефремовым, а право на общение со СМИ было изначально закреплено в соглашении. Он отмечал, что в поданной на него жалобе не упоминаются конкретные публикации, в которых он нарушил договоренность.
Алешкин вступил в защиту Ефремова 21 сентября. 18 октября по требованию жены Ефремова переговоры с потерпевшими были прекращены. По словам Алешкина, она заподозрила его в сговоре с представителем потерпевших Александром Добровинским. 16 ноября Ефремов снова подписал соглашение с Алешкиным и в декабре вновь расторг договор в связи с нарушением договоренностей об условиях общения с журналистами, а также "тишины в СМИ".
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Комментарии
Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Андрей Алешкин , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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