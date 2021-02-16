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Десятиклассник в Якутии сломал нос учительнице 

News.ru и ещё 1 22 минуты назад
Российский школьник сломал нос учительнице
Фото: pixabay
В Якутии школьник напал на 30-летнюю учительницу. Ученик 10 класса ударил её в лицо, сообщили в полиции.
Инцидент произошёл в учебном заведении Абыйского района Якутии. В отношении школьника завели административное дело по статье 5.35 КоАП, полиция проводит проверку произошедшего, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Отделением МВД России по Абыйскому району проводится процессуальная проверка по факту инцидента, произошедшего в Урасалахской средней общеобразовательной школе, — сказано в сообщении.

Учительницу отправили в больницу с подозрением на перелом носа. Она обратилась в полицию.
Произошедшим занимается подразделение полиции по делам несовершеннолетних. Кроме подростка протокол составлен на его родителей. Ребёнку рекомендовали консультацию психолога.
В полиции отметили, что скоро «в адрес управления образования будет направлено представление об устранении причин, способствовавших возникновению конфликта». Ранее мальчик не состоял на учёте в МВД.
В одной из кубанских школ учитель и ученик устроили представление для класса. Ссору сняли на видео и выложили в Сеть ученики. В описании к ролику сказано, что школьник не смог ответить на вопрос преподавателя и тот пригрозил двойкой в журнал. Подросток в грубой форме не согласился, тогда учитель схватил его за ворот и попытался выставить за дверь, писал NEWS.ru.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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